Productos agrícolas elaborados en distintas regiones del estado de Chihuahua se ofrecen esta semana en el exterior de las oficinas estatales ubicadas en el complejo del Pueblito Mexicano, como parte del programa Mercado Campesino.

A través de esta iniciativa, productores chihuahuenses comercializan directamente alimentos cultivados y elaborados en comunidades rurales, lo que permite a los consumidores adquirir productos frescos y de calidad a precios accesibles.

Entre los artículos disponibles se encuentran miel, quesos artesanales, chiles, frijol, verduras y diversas frutas, todos ellos elaborados con procesos naturales, de acuerdo con los propios vendedores.

Los módulos de venta permanecerán instalados hasta el próximo viernes, en un horario de 9:00 de la mañana a 5:00 de la tarde.

Los productores señalaron que la respuesta de la ciudadanía ha sido positiva, debido a la buena calidad de los alimentos y a los precios competitivos que se ofrecen.