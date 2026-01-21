miércoles, enero 21, 2026
Copyright 2021 - All Right Reserved
Inicio » Ofrecen productos del campo chihuahuense en el Pueblito Mexicano
Ciudad JuárezPortada

Ofrecen productos del campo chihuahuense en el Pueblito Mexicano

by Eduardo Huízar
written by Eduardo Huízar 0 comments

Productos agrícolas elaborados en distintas regiones del estado de Chihuahua se ofrecen esta semana en el exterior de las oficinas estatales ubicadas en el complejo del Pueblito Mexicano, como parte del programa Mercado Campesino.

@juareznoticias.com

Ofrecen productos del campo chihuahuense en el Pueblito Mexicano

♬ sonido original – juareznoticias

A través de esta iniciativa, productores chihuahuenses comercializan directamente alimentos cultivados y elaborados en comunidades rurales, lo que permite a los consumidores adquirir productos frescos y de calidad a precios accesibles.

Entre los artículos disponibles se encuentran miel, quesos artesanales, chiles, frijol, verduras y diversas frutas, todos ellos elaborados con procesos naturales, de acuerdo con los propios vendedores.

Los módulos de venta permanecerán instalados hasta el próximo viernes, en un horario de 9:00 de la mañana a 5:00 de la tarde.

banner

Los productores señalaron que la respuesta de la ciudadanía ha sido positiva, debido a la buena calidad de los alimentos y a los precios competitivos que se ofrecen.

You Might Also Like

You may also like

Ciudad Juárez refuerza la relación binacional en el México – Nuevo México...

Exige Hugo González transparencia en el registro de morosos del impuesto predial...

Señala Xóchitl Contreras que el alcalde Cruz Pérez usa el predial para...

Tras operativo, aseguran dos armas en Gran Morelos

Pondrán a remate 800 autos albergados en corralones municipales

Promueve Turismo a Chihuahua en Madrid con carrera pedestre de exhibición