La Fiscalía de Distrito Zona Centro en la ciudad de Chihuahua, obtuvo una sentencia condenatoria de 12 años y 6 meses de prisión, dictada en un procedimiento especial abreviado en contra de Edgar Daniel A.T., de 23 años de edad, por el delito de robo agravado.

El Juez de Control del Distrito Judicial Morelos conocedor de la causa penal 2564/2025, consideró suficientes los datos de prueba expuestos por los agentes del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Robo, para dictar la pena privativa de la libertad.

Para ello, la representación social demostró la responsabilidad de Edgar Daniel A.T., en cinco robos que cometió con la utilización de armas de fuego a tiendas de conveniencia OXXO, en el periodo comprendido del 30 de mayo al 14 de junio del año 2025.

Cometió los robos a locales comerciales ubicados en las colonias Riberas del Sacramento, 20 Aniversario, Nombre de Dios, y Rincón Los Olivos, en la ciudad de Chihuahua.

A través de la indagatoria realizada por elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), y de la Unidad de Inteligencia Policial de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), se pudo identificar e individualizar la participación de Edgar Daniel A.T., en los robos, y detenerlo con una orden de aprehensión el 1 de julio de 2025.

Ese mismo día fue llevado a la audiencia en la que se le formuló imputación por el delito de robo agravado, tres días después fue vinculado a proceso.

Tras concluir de manera anticipada el proceso penal, el Órgano jurisdiccional, dictó la sentencia en contra de Edgar Daniel A.T., además de condenarlo a pagar la reparación del daño por la cantidad de 11 mil 808 pesos, y una multa 16 mil 971 pesos.