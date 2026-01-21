Chihuahua, Chih, 21 enero 2026. El presidente del Consejo Estatal de Morena y regidor Hugo González, exigió públicamente que se haga del conocimiento de la ciudadanía el registro completo de los contribuyentes que adeudan el impuesto predial en Chihuahua, en referencia a las recientes declaraciones sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales relacionadas con el impuesto.

En palabras del regidor Hugo González, en días recientes el presidente municipal Marco Bonilla realizó un llamado sobre la importancia de que todos los actores sociales cumplan puntualmente con el pago del impuesto predial, sin embargo, el edil morenista enfatizó, que dicho llamado debe acompañarse de acciones concretas de transparencia y rendición de cuentas que aseguren la equidad fiscal entre todos los contribuyentes del municipio.

Hugo González, en su calidad de presidente del Consejo Estatal de Morena y regidor, exigió que se haga del conocimiento de la ciudadanía el registro completo de los contribuyentes que adeudan el impuesto predial en Chihuahua, “esta solicitud no se limita a los partidos políticos, sino que también abarca a empresarios y organizaciones que, durante años, han evitado el pago de esta obligación”.

El edil consideró fundamental que exista claridad sobre quiénes son los morosos, para que la sociedad conozca la realidad de la recaudación y exija un trato igualitario para todos.

El regidor morenista señaló que, “resulta inadmisible que, mientras el ciudadano común cumple año con año con el pago de su predial, existan sectores privilegiados que reciben excepciones o tolerancia administrativa”. En este sentido, agregó que la equidad fiscal exige que todos aporten de manera justa y proporcional, sin distinciones ni privilegios.

Hugo González hizo un llamado al alcalde y a la Tesorería Municipal para que se comprometan con la apertura total de la información fiscal relativa al predial. Declaró que solo así, se podrá avanzar hacia una administración pública más honesta y justa.

Finalmente, el presidente del Consejo Estatal de Morena y regidor reiteró que la ciudadanía merece saber quién cumple y quién no, y que la administración municipal tiene la responsabilidad de garantizarlo.