Chihuahua

Colocan nuevo sistema de iluminación en la caseta de Villa Ahumada

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) modernizó el sistema de iluminación de la caseta de cobro de Villa Ahumada, como parte de las acciones para ofrecer un mejor servicio a quienes transitan por la vía.

Las mejoras incluyeron la instalación de nuevas luminarias tipo LED y postes de 15 metros de altura, para una mejor visibilidad en la noche y mayor seguridad al cruzar por la caseta.

Cada poste tiene un sistema de pararrayos y luz de obstrucción, que protege tanto a usuarios como al personal.

Estas acciones forman parte de la primera etapa de la remodelación de la Plaza de Cobro de Villa Ahumada, obra para la que se destinará una inversión superior a 32 millones de pesos. El proyecto incluye trabajos como el colado de carriles de concreto y la verificación de armados.

