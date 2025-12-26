En un contundente golpe contra las estructuras de explotación infantil, el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna) celebró la reciente captura de un integrante clave de la secta Lev Tahor.

Esta acción judicial subraya la prioridad del Estado mexicano por investigar y sancionar conductas que atentan contra la integridad y dignidad de los menores.

El detenido, identificado como Yoel ‘N’ (o Yoel Alter), fue localizado en el estado de Chiapas. Tras su captura, un juez federal decretó la medida de prisión preventiva en su contra.

Esto ocurrió luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) presentara cargos por su probable participación en delincuencia organizada y trata de personas, específicamente bajo la hipótesis de matrimonios forzados.

De acuerdo con las indagatorias de la FGR, esta organización ultraortodoxa opera bajo un esquema de sustracción de menores de sus lugares de origen.

El objetivo de estas acciones es obligar a los infantes a contraer matrimonio con adultos pertenecientes a la misma agrupación, violentando sistemáticamente su libertad y su desarrollo integral.

Ante la gravedad de los hechos, el Sipinna, liderado por Lorena Villavicencio, emitió un posicionamiento firme. La institución recalcó que ninguna creencia religiosa, práctica cultural o sistema de usos y costumbres tiene validez jurídica si se sitúa por encima del interés superior de la niñez.

“Manifestamos una intransigente condena a cualquier forma de violencia, explotación y vulneración de derechos”, señaló la Secretaría Ejecutiva del organismo. Asimismo, enfatizaron que prácticas como la trata con fines de matrimonio forzado son delitos de alto impacto que no admiten justificación alguna, ya sea por coerción o sometimiento.

El Sipinna también extendió un reconocimiento a la FGR, a la Secretaría de Seguridad y al gabinete de seguridad por el éxito de este operativo. Para las autoridades, la captura refleja la importancia de una actuación interinstitucional coordinada para proteger la libertad de las niñas y niños en el país.

Sin embargo, la detención es solo el inicio del proceso. El organismo insistió en la necesidad imperativa de garantizar la protección integral de las víctimas rescatadas.

Esto incluye asegurar su acceso a la justicia, la restitución plena de sus derechos y la implementación de medidas de reparación integral del daño sufrido.

Finalmente, el sistema refrendó su compromiso de fortalecer las políticas públicas de prevención y detección temprana de la trata. La meta institucional es erradicar estas prácticas de sometimiento y asegurar entornos seguros donde la infancia esté libre de cualquier forma de violencia sexual o explotación.

Garantizar los derechos de la niñez frente a estas organizaciones es como levantar un muro de contención infranqueable; no importa qué tan antigua sea una tradición, ninguna estructura social es más fuerte que el derecho de un niño a vivir en libertad.

Telediario