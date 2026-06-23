Colonias del suroriente quedaron aisladas tras instalación del Juárez Bus

CIUDAD JUÁREZ.– Habitantes de diversas colonias y fraccionamientos del suroriente de la ciudad hicieron un llamado a las autoridades estatales para ampliar la cobertura del sistema Juárez Bus, al asegurar que actualmente miles de usuarios deben caminar largas distancias para poder acceder al servicio de transporte público.

De acuerdo con vecinos de sectores como Parajes de Oriente, Tierra Nueva, San Francisco y otras colonias que están retiradas de la terminal del transporte público del estado, la situación comenzó a resentirse desde la entrada en operación de nuevas rutas del Juárez Bus, ya que varias líneas de transporte tradicional dejaron de circular por calles internas de los fraccionamientos y concentraron sus recorridos en avenidas principales.

Los usuarios explicaron que anteriormente las rutas de transporte ingresaban a las colonias y realizaban circuitos que acercaban el servicio a los hogares de los pasajeros. Sin embargo, con la reestructuración del sistema, los recorridos se volvieron más lineales y ahora transitan principalmente por corredores viales importantes, obligando a muchas personas a recorrer varios kilómetros a pie para llegar a una estación.

“Hay adultos mayores, estudiantes y trabajadores que todos los días tienen que caminar bastante para abordar el transporte y luego volver a hacerlo cuando regresan a sus casas”, comentaron residentes del sector, quienes consideran que la cobertura actual resulta insuficiente para atender el crecimiento habitacional registrado en el suroriente de la ciudad.

Los habitantes señalaron que existen calles amplias y vialidades con la capacidad necesaria para permitir el ingreso de unidades del Juárez Bus a más colonias y fraccionamientos. Incluso, algunos plantean la posibilidad de extender el servicio hacia zonas cercanas a la avenida Talamás Camandari, donde diariamente se concentra una gran cantidad de usuarios.