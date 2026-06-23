CIUDAD JUÁREZ.– Diversas mantas de propaganda política colocadas en espacios públicos del surponiente de la ciudad han sido objeto de actos vandálicos durante los últimos días, según reportaron vecinos de distintos sectores.

Las estructuras publicitarias, instaladas principalmente en vallas que rodean parques y áreas recreativas, promocionan a una aspirante a la gubernatura de Chihuahua por el partido Morena. Sin embargo, varias de estas mantas aparecieron parcialmente destruidas, algunas de ellas cortadas prácticamente a la mitad.

Habitantes de la zona señalaron que los daños han sido detectados en diferentes puntos del sector, por lo que consideran que no se trata de un hecho aislado. Aunque se desconoce quién o quiénes son los responsables, las afectaciones han llamado la atención de quienes transitan diariamente por esos lugares.

Algunos vecinos interpretan estos actos como una posible muestra de inconformidad política por parte de ciertas personas. Comentaron que, pese a que el surponiente de Ciudad Juárez ha sido considerado una zona con importante respaldo electoral hacia Morena, recientemente han escuchado críticas y opiniones encontradas respecto al partido y a algunos de sus posibles candidatos.