La calle desapareció y vecino tapa baches para que pasen vehículos

CIUDAD JUÁREZ.– Un tramo de la avenida Custodio de la República, en la colonia Parques de Oriente, se ha convertido en un verdadero desafío para los automovilistas debido al severo deterioro de la carpeta asfáltica, los profundos baches y la acumulación de agua que persiste en la zona.

Vecinos del sector señalaron que las condiciones de la vialidad han empeorado al grado de que en algunos puntos prácticamente ya no existe asfalto, lo que dificulta el paso de vehículos, especialmente aquellos de menor tamaño y con poca altura respecto al suelo.

Ante esta situación, un ciudadano decidió actuar por cuenta propia. Armado con una pala y tierra, el hombre dedica parte de su tiempo a rellenar los enormes baches para crear una superficie más estable que permita el tránsito vehicular. Su labor se realiza bajo las altas temperaturas que se registran en la ciudad y sin apoyo oficial.

Un video grabado en el lugar muestra cómo los conductores deben seguir una especie de camino improvisado formado con la tierra colocada por el voluntario. Gracias a ese esfuerzo, muchos automovilistas logran atravesar el tramo sin quedar atorados o sufrir daños en la suspensión y neumáticos de sus unidades.

Algunos conductores, en señal de agradecimiento, le entregan pequeñas propinas por el servicio que presta. Los vecinos consideran que su trabajo ha sido fundamental para mantener la circulación en la zona, ya que de otra manera varios vehículos tendrían dificultades para cruzar por ese sector de la avenida.