La Fiscalía de Distrito Zona Norte, obtuvo una sentencia condenatoria de 50 años y seis meses de prisión, dictada en contra de Brayan Jesús M. R., Ángel Yahir C.A., y Jesús Abraham M. M., por los delitos de robo y secuestro exprés, que cometieron a dos personas en Ciudad Juárez.

El agente del Ministerio Público, presentó dictámenes periciales, entrevistas y documentos, para demostrar la responsabilidad penal de los ahora sentenciado, por hechos registrados el 19 de junio del 2024, cuando ingresaron a un domicilio de la calle Papaya de la colonia El Granjero, en donde infringieron violencia física y moral en contra de las víctimas.

En el interior de dicho inmueble, amenazaron a las víctimas con un arma de fuego, las golpearon y amarraron de pies y manos, manteniéndolas privadas de la libertad para despojarlas de un vehículo de la marca Nissan línea Versa, color azul, modelo 2012, así como de tres mil 500 pesos en efectivo, luego, emprendieron la huida.

El Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial Bravos, consideró las pruebas y la argumentación jurídica que presentó la representación social, para dictar el fallo condenatorio en contra de Brayan Jesús M. R., Ángel Yahir C.A., y Jesús Abraham M. M., quienes, en la audiencia de individualización de sanciones recibieron la sentencia que purgaran en el CERESO local.

De igual manera deberán pagar una multa y lo correspondiente a la reparación del daño a las víctimas.