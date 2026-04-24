El coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, Alfredo Chávez Madrid, defendió desde tribuna el operativo realizado en Morelos, Chihuahua, donde fueron localizados y destruidos seis laboratorios clandestinos de drogas sintéticas, y señaló que el debate debe centrarse en el combate al crimen organizado, no en discursos políticos.

El legislador sostuvo que el caso debe aclararse en lo que corresponda, incluida la presencia de funcionarios extranjeros, pero advirtió que esa revisión no debe borrar el resultado del operativo ni debilitar la coordinación entre autoridades estatales, federales y, cuando sea necesario, instancias internacionales.

Chávez Madrid respaldó a la gobernadora Maru Campos, a la Fiscalía del Estado, a la Agencia Estatal de Investigación, al Ejército Mexicano y a las fuerzas federales que participaron en acciones contra el narcotráfico. Señaló que Chihuahua cuenta con instituciones que dan la cara y actúan ante un problema que afecta directamente a las familias.

El diputado afirmó que “la gente afuera quiere acciones, no discursos patrioteros, quiere acciones de veras”, al subrayar que la seguridad debe estar por encima de la grilla, porque la ciudadanía espera resultados frente al crimen organizado y no debates que desvíen la atención del problema.