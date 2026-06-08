Elementos de la Fiscalía de Distrito Zona Noroeste, detuvieron a quien se identificó como Fernando C. N., por delitos contra la salud, cometido en Nuevo Casas Grandes.

La detención se realizó con la colaboración del Ejército Mexicano en la calle Tecnología de la colonia Villas del Tecnológico, ya que traía consigo, a bordo de su vehículo de la marca Dodge Caliber, modelo 2007, dos bolsas de plástico que contenían un total de 62.6 gramos de mariguana.

El detenido, la droga y el vehículo asegurado, quedaron a disposición del Ministerio Público que procederá con las investigaciones que determinen su situación legal.