La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez (JMAS), recibió la visita de estudiantes de la carrera de Ingeniería en Nanotecnología de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez (UTCJ), en las instalaciones del Acueducto Conejos Médanos, donde conocieron de primera mano los procesos de extracción y conducción del agua.

El ingeniero Ricardo Cardoza, Coordinador de Operación del Acueducto Conejos Médanos, explicó el funcionamiento de la infraestructura que integra este sistema, desde las cámaras de aire hasta el centro de control de motores.

“Les brindamos una explicación sobre la operación de las instalaciones, donde el agua extraída de los pozos llega a esta estación de rebombeo para posteriormente ser conducida al tanque de cambio de régimen, donde cambia la velocidad del flujo y se hace una dosificación de cloro. Finalmente, el agua baja por gravedad hacia los tanques de entrega como Plutarco Elías Calles, Renovación y Chihuahua” detalló.

Estos tanques abastecen al norponiente de Ciudad Juárez, beneficiando a más de 40 mil familias juarenses.

Destacó que, durante la visita, los estudiantes mostraron bastante interés, quienes participaron y demostraron entusiasmo por conocer los procesos relacionados con el suministro de agua potable.

Actualmente, el Acueducto Conejos Médanos cuenta con 26 pozos, de los cuales 18 se encuentran en operación, además, un tanque de almacenamiento con capacidad de 5 mil metros cúbicos, un tanque de cambio de régimen de mil metros cúbicos, una estación de cloración y 23 mil 735.56 metros de línea general de conducción.

Por su parte, la maestra Brenda Baca Romero, docente de la UTCJ, señaló que la visita resultó interesante para los estudiantes, ya que les permitió ampliar su perspectiva de las actividades que se desarrollan en las instalaciones del Acueducto.

“Me parece muy interesante la manera en que se abordaron los temas con los jóvenes, ya que contribuye a ampliar su visión sobre la práctica de los contenidos que estudian en distintas asignaturas. Además, agradecemos la disposición de la JMAS para recibirnos y mantener este acercamiento”, expresó.

El estudiante Tomás Benavides, comentó que, su carrera está relacionada con el tratamiento de materiales, por lo que el recorrido representó una valiosa oportunidad para conocer los procesos de tratamiento del agua potable.

“Fue un excelente recorrido. El ingeniero Cardoza nos brindó una explicación muy completa sobre el funcionamiento de las instalaciones, resolvió nuestras dudas e inquietudes y nos permitió conocer la parte práctica de temas que vemos en teoría”, señaló.

Durante la visita, las y los estudiantes conocieron el funcionamiento de las instalaciones y la importancia de la infraestructura que permite abastecer de agua potable a miles de familias que habitan en el norponiente de la ciudad.