Visión del Dr. Omar Bazán Flores

La inteligencia artificial debe ampliar las capacidades de nuestros estudiantes, no sustituir su razonamiento. Por ello, la Visión CONALEP Chihuahua 2030 plantea formar jóvenes capaces de utilizar estas herramientas con criterio, creatividad, responsabilidad y autonomía intelectual.

La propuesta educativa StoryQ‑IA, desarrollada por Regina Freyman, aporta un enfoque pertinente: hacer visible cuánto interviene la inteligencia artificial y cuál fue el verdadero esfuerzo intelectual del estudiante. Su “etiqueta cognitiva” permite identificar qué tareas se delegaron a la tecnología y cuáles exigieron investigar, analizar, contrastar, verificar, interpretar y crear.

Este modelo propone avanzar del uso eficiente de la IA hacia un uso analítico y creativo. Su finalidad es proteger la soberanía cognitiva: la capacidad del estudiante para conservar un juicio propio, detectar errores y sesgos, cuestionar las respuestas automáticas y anticipar las consecuencias de sus decisiones.

En CONALEP Chihuahua debemos analizar estos principios para fortalecer nuestras 26 carreras técnicas mediante actividades en las que cada estudiante pueda demostrar:

Qué problema formuló y qué decisiones tomó.

Cómo utilizó la inteligencia artificial.

Qué información verificó y contrastó.

Qué aportación humana incorporó al resultado.

Qué solución original o escenario futuro construyó.

La formación técnica del futuro no puede evaluarse solamente por el producto terminado. También debe reconocer el proceso, la comprensión, la autoría y el pensamiento crítico que existen detrás de cada proyecto.

No queremos estudiantes que únicamente sepan pedirle respuestas a una máquina. Queremos jóvenes capaces de cuestionarlas, mejorarlas y convertirlas en soluciones para Chihuahua.

Dr. Omar Bazán Flores

Visión CONALEP Chihuahua 2030