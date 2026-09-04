La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez (JMAS), informa que, de enero a julio 2026, se ha tratado un total de 52 millones 80 mil 382 metros cúbicos de agua en las diferentes plantas tratadoras del organismo, como parte de las acciones para fortalecer el aprovechamiento y reúso del recurso.

Karina Cruz, Jefa de Saneamiento de la JMAS, explicó que, el organismo cuenta con siete plantas tratadoras, las cuales operan bajo diferentes normas de calidad, dependiendo el uso que tendrá el agua una vez sea concluido su proceso de tratamiento.

“Tenemos 7 plantas tratadoras de agua residual en la ciudad con diferentes normas, la Conagua es quien nos rige y nos dice que norma se aplica en cada una, dependiendo el uso que se vaya a dar al agua tratada. En nuestro caso es la NOM 001 y la 003”, expresó.

La responsable de plantas tratadoras, indicó que ante el crecimiento de infraestructura para el tratamiento de las aguas residuales y la cantidad de litros de agua que se administran, Ciudad Juárez se encuentra dentro de las primeras cinco ciudades del país que más reúsan el vital líquido.

Detalló que, entre las plantas de mayor capacidad se encuentran la Planta Norte, con una capacidad de mil 600 litros por segundo, la Planta Sur con 2 mil litros por segundo y Valle de Juárez con 500 litros por segundo, mientras que, en menor capacidad se encuentran Anapra, Parque Central, Villa Hermosa y Laguna de Patos.

Agregó que, la cantidad de agua tratada puede varias de acuerdo con factores como la temporada del año, los horarios y el consumo registrado en la ciudad.

De acuerdo con los registros de la JMAS, el volumen de agua tratada durante los primeros siete meses de 2026 fue:

• Enero: 7 millones 297 mil 486.96 metros cúbicos.

• Febrero: 6 millones 724 mil 207.06 metros cúbicos.

• Marzo: 7 millones 624 mil 920.28 metros cúbicos.

• Abril: 7 millones 423 mil 236.76 metros cúbicos.

• Mayo: 7 millones 40 mil 513.65 metros cúbicos.

• Junio: 7 millones 751 mil 434.24 metros cúbicos.

• Julio: 8 millones 218 mil 584.01 metros cúbicos.

“Cada litro de agua tratada usada es un litro de agua potable ahorrada. Al estar en una zona desértica y con la situación hídrica que tenemos, es importante que sea considerado para procurar ahorrar el agua potable”, destacó.

Señaló que, la JMAS suministra agua tratada para el riego de 900 parques y áreas verdes en la ciudad.

Con estas acciones, la JMAS refrenda su compromiso de impulsar el tratamiento y reúso del agua, generado alternativas que permitan disminuir el consumo de agua potable y promover un aprovechamiento más responsable y eficiente del recurso.