Chihuahua, Chih.- Desde el Pleno del Congreso del Estado de Chihuahua, la diputada Xóchitl Contreras, en representación del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), dio respuesta al Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y cuestionó que las cifras presentadas por el Gobierno Federal no corresponden con la realidad que enfrentan diariamente miles de familias, particularmente en Chihuahua y Ciudad Juárez.

Durante su intervención, la legisladora señaló que un informe de gobierno debe ser evaluado no solamente por sus estadísticas, sino por los resultados concretos que reciben los ciudadanos en materia de seguridad, salud, infraestructura y desarrollo.

La legisladora señaló que mientras el Gobierno Federal presume una reducción del 51 por ciento en los homicidios, el propio informe muestra que las personas desaparecidas pasaron de 16 a 31 diariamente.

“Un gobierno serio no puede medir la seguridad con un solo indicador. Una gráfica puede bajar, pero el miedo de una familia no baja con una gráfica”, afirmó.

La diputada cuestionó especialmente las prioridades del Gobierno Federal frente a las madres buscadoras que llevan años exigiendo respuestas.

“¿Cómo es posible que reciban primero a un pato, a una banda musical, y no a las madres buscadoras que están buscando a sus hijos y exigiendo justicia?”, reclamó.

“¿Dónde están los desaparecidos? ¿Dónde están las investigaciones? ¿Dónde están las sentencias? Una desaparición no termina cuando cambia una estadística. Termina cuando una familia conoce la verdad y obtiene justicia”, sostuvo la legisladora.

La diputada también puso sobre la mesa la realidad de Ciudad Juárez, una de las ciudades más importantes del país por su condición fronteriza y económica. Señaló que, aunque el Gobierno Federal presume infraestructura hospitalaria, el verdadero resultado debe medirse en la atención que reciben los ciudadanos.

“Un hospital inaugurado no es lo mismo que un servicio de salud garantizado”, afirmó Xóchitl Contreras, en este sentido, exigió que el Gobierno Federal deje de anunciar obras y dé resultados concretos, particularmente con el Centro Oncológico de Ciudad Juárez.

“Los juarenses no necesitan otro anuncio. Necesitan el acelerador lineal, la quimioterapia, la radioterapia, los especialistas y el diagnóstico oportuno”, señaló.

La legisladora también cuestionó el crecimiento de la deuda pública, que pasó de 16.733 a 19.220 billones de pesos, mientras la inversión física federal cayó 7.9 por ciento real durante el primer semestre de 2026.

“¿Dónde está la austeridad? La austeridad se demuestra en las cuentas, no en los discursos”, sentenció.

Finalmente, la diputada destacó que Chihuahua aporta industria, empleo, exportaciones y desarrollo económico al país, por lo que exigió reciprocidad de la Federación en infraestructura, carreteras, agua, seguridad y conectividad.

“Chihuahua no quiere pleito con la Federación. Quiere resultados. Coordinación no significa subordinación, reconocimiento no significa silencio y colaboración no significa renunciar a nuestra responsabilidad de señalar aquello que no funciona”, afirmó.

Xóchitl Contreras reiteró que desde el Congreso del Estado seguirá señalando los pendientes de la Federación y exigiendo respuestas para los chihuahuenses.

“Chihuahua no quiere privilegios, quiere respeto; no quiere confrontación, quiere coordinación; no quiere discursos, quiere resultados”, concluyó.