Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, adscritos al Distrito Universidad, arrestaron a Juan Manuel P. T., por su presunta responsabilidad en la comisión del delito de homicidio.

La intervención se dio luego de que agentes municipales atendieron un llamado al número comunitario del Distrito Universidad (656-218-5732), en el cual reportaron una riña en un domicilio ubicado en el cruce de las calles Francisco Javier Clavijero y avenida Ejército Nacional, en la colonia Infonavit Casas Grandes.

Al arribar al lugar, los agentes observaron a un hombre que salía de una vivienda arrastrando una cobija de gran tamaño, percatándose los oficiales que dentro de esta se encontraba el cuerpo sin vida de un hombre, por lo que actuaron de manera inmediata procediendo con su detención.

El sujeto, quien se identificó como Juan Manuel P. T. de 22 años, fue asegurado en el patio frontal de la vivienda, el cual manifestó que la víctima era su padre, un hombre de 66 años.

Al realizar una inspección en el lugar, los agentes observaron diversas manchas hemáticas en el pasillo que conduce al interior del domicilio, así como en las manos del presunto responsable.

Previa lectura de derechos, el ahora detenido fue puesto a disposición ante la autoridad correspondiente por su presunta responsabilidad en la comisión del delito antes mencionado.