El decreto federal que permitía la regularización de vehículos usados de procedencia extranjera, conocidos popularmente como “autos chocolate”, ya no se encuentra vigente, por lo que actualmente no es posible legalizar este tipo de unidades bajo ese esquema.

Dicho programa, que inició en 2022 y benefició a miles de propietarios en estados fronterizos como Chihuahua, concluyó a finales de 2025, por lo que desde este año la única opción legal para regularizar un vehículo extranjero es mediante el proceso de importación definitiva tradicional, el cual implica mayores costos y requisitos.

Autoridades han exhortado a la ciudadanía a no dejarse engañar por gestores o supuestos intermediarios que aseguran poder realizar el trámite, ya que hacerlo fuera del marco legal puede derivar en multas, decomisos o problemas jurídicos para los propietarios.