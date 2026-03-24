En el marco del Día Mundial del Agua, conmemorado cada 22 de marzo desde 1993, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), en colaboración con el UTEP One Water Cluster, dio inicio a la Water Week 2026, una jornada interdisciplinaria que se desarrollará del 23 al 28 de marzo.

Durante una semana, académicos, estudiantes, especialistas y actores comunitarios participarán en una serie de actividades que buscan reflexionar sobre uno de los desafíos más urgentes a nivel global: el acceso equitativo al agua potable.

Bajo el lema “Agua, salud y género”, esta edición pone énfasis en las desigualdades en el acceso al recurso hídrico y en cómo estas afectan de manera diferenciada a mujeres y hombres, particularmente en contextos de vulnerabilidad.

En el arranque de actividades, el rector de la UACJ, el Dr. Daniel Alberto Constandse Cortez, situó el tema en la realidad inmediata de la región fronteriza, subrayando que el agua no es una discusión lejana, sino una problemática que ya impacta de forma directa a la comunidad.

“Quienes vivimos en esta zona sabemos lo delicado que es hoy el tema del agua. Por eso es fundamental que estos esfuerzos se unan, que academia, comunidad y gobierno trabajemos juntos para enfrentar este reto”, expresó.

Su mensaje no solo reconoció la pertinencia del encuentro, sino que delineó una ruta: la necesidad de construir soluciones desde lo local, con una visión compartida y binacional, en una región donde el acceso al agua está marcado por tensiones ambientales, crecimiento urbano y desigualdad social.

A nivel mundial, más de 2.2 mil millones de personas carecen de acceso a agua segura, una situación que recae desproporcionadamente en mujeres y niñas, quienes suelen asumir la responsabilidad de recolectar agua y atender tareas de cuidado.

En este contexto, la Water Week 2026 busca ir más allá del diagnóstico. Se plantea como un espacio de diálogo, colaboración e incidencia, donde convergen la investigación académica, el activismo y la construcción de soluciones con impacto social.

El programa contempla actividades presenciales y virtuales, lo que amplía la participación de diversos sectores y consolida esta iniciativa como una plataforma de encuentro para quienes trabajan en torno al agua, la salud pública y la equidad.

Garantizar el acceso justo y sostenible al agua no solo es una cuestión ambiental, sino un eje fundamental para la salud, la educación y el desarrollo de comunidades más equitativas. Desde esta frontera, la conversación ya comenzó.