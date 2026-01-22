Autoridades incautaron en tres operativos 135 armas de distintos calibres, las cuales tenían como destino Sinaloa y Durango, con el fin de fortalecer a grupos delictivos de esas regiones.

Así lo detalló el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de Baja California, Laureano Carrillo, quien expuso que entre el armamento se encuentra un lanzacohetes.

“Las armas que hemos estado asegurando, en su mayoría las grandes cantidades, son armas que van para el estado de Sinaloa y Durango.

“Entendemos que es para fortalecer la confrontación que tiene allá esas organizaciones delictivas que tienen presencia en esos estados”, detalló el funcionario.

La cifra aumenta al contabilizar los aseguramientos realizados por otras corporaciones, principalmente en Tijuana, donde se concentró la mayoría de los decomisos.

Entre los casos, dijo, se encuentra el aseguramiento de 34 armas localizadas en una bodega en la colonia El Niño, ubicada en los límites con el municipio de Tecate.

También mencionó el decomiso de 51 armas ocultas en la cajuela de un vehículo, así como el aseguramiento de un lanzacohetes y un fusil Barret calibre .50, todo en cinco operativos distintos.

Derivado de una denuncia anónima, el lunes, autoridades estatales incautaron en colonia Colinas del Alamar, en Tijuana, un lanzacohetes antitanque y otras cuatro armas de fuego.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la entidad informó que un ciudadano alertó al 089 sobre la posible presencia de armamento en un domicilio de la calle Lago Tequesquitengo.

Milenio