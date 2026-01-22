Esta tarde fue localizado un feto el cual se localizó al interior de una bolsa de plástico en un terreno baldío de la colonia Los Ojitos.

Fueron vecinos quienes alertaron a las autoridades luego de que niños jugaban en el terreno ubicado en las calles Caliche y Asfalto, de la citada colonia y se percataron del cuerpo y llamaron a sus padres.

Versiones indicaron, en un principio, que se pudiera tratar de un animal muerto, sin embargo, al llegar las autoridades confirmaron que se trataba de un feto humano.

De inmediato se acordonó el área w iniciaron las investigaciones además del levantamiento de las evidencias, mismas que fueron trasladadas al Semefo para continuar con las investigaciones y posible origen del producto.