La Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de Chihuahua (OSUACH) ofreció el concierto “Música, Naturaleza y Aventura. 100 años de scouts en México”, una velada conmemorativa que celebró el centenario del escultismo en el país a través de un repertorio que evocó el espíritu de hermandad, servicio y amor por la naturaleza. El evento contó con la participación especial del Coro Sinfónico Universitario, que aportó fuerza y emotividad a la interpretación de varias piezas.

El programa abrió con “Fantasy on Greensleeves”, del compositor británico Ralph Vaughan Williams, obra emblemática inspirada en la tradición musical inglesa. De este mismo autor se interpretó la “English Folk Song Suite”, en arreglo orquestal de Gordon Jacob, integrada por los movimientos “March – Seventeen Come Sunday”, “Intermezzo – My Bonny Boy” y “March – Folk Songs from Somerset”, piezas que evocan la riqueza del folclor británico y que dialogan con el espíritu scout, profundamente vinculado a la tradición y la vida al aire libre.

La segunda parte del concierto incluyó obras que conectan de manera directa con la identidad del movimiento. Se interpretó “La Canoa”, de Carlos Alberto Corujo; “Tigre Cantor”, con arreglo de Eder Gutiérrez; y “Flor de Lis”, de Patricia Herrero, pieza que retoma el símbolo universal del escultismo. El público también disfrutó de temas tradicionales como “Buscar en la Manada”, “Yo soy Scout de Corazón”, “Oh Sari Mare” y el emblemático “Auld Lang Syne”, que cerró la noche con un mensaje de fraternidad y unión.

La presentación reunió a familias, generaciones de scouts y comunidad universitaria en un ambiente festivo que combinó música sinfónica, canto coral y memoria histórica.