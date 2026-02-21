Elementos de la Agencia Estatal de Investigación adscritos al Centro de Operaciones Estratégicas, detuvieron en flagrancia a quienes se identificaron como Irene Bethel G. B., y Brandon L. M., por posesión de dos bolsas que contenían una hierba seca y olorosa con las características de la mariguana.

La detención se realizó el pasado miércoles 18 de febrero, en el cruce de las calles Jarudo Oriente y Sierra Buenavista, de la colonia Infonavit Jarudo, de Ciudad Juárez.

Los detenidos y el enervante, cuyo peso fue de un total de 708 gramos, quedaron a disposición del agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, autoridad que continuará con la investigación por delitos contra la salud.