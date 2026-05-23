La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, fue citada a comparecer ante la Fiscalía General de la República (FGR) como parte de las investigaciones relacionadas con el operativo realizado en la Sierra Tarahumara, donde presuntamente participaron agentes estadounidenses.

El citatorio fue entregado en Palacio de Gobierno por agentes ministeriales federales, quienes notificaron a la mandataria estatal que deberá presentarse el próximo 27 de mayo ante autoridades federales para rendir declaración sobre el caso.

La investigación federal surgió tras el hallazgo de un presunto narcolaboratorio en la Sierra del Pinal y por la supuesta presencia de agentes extranjeros durante operativos realizados en territorio chihuahuense, lo que desató una fuerte polémica política y de seguridad nacional.

Maru Campos confirmó que acudirá a la comparecencia, pese a contar con fuero constitucional. La gobernadora afirmó que colaborará con las autoridades federales y defendió que cualquier cooperación internacional debe realizarse dentro del marco legal.

La FGR informó previamente que decenas de personas serán entrevistadas para esclarecer quién autorizó la participación de agentes extranjeros y bajo qué condiciones se efectuaron las operaciones en Chihuahua.

El caso ha provocado reacciones políticas a nivel nacional, incluyendo protestas y señalamientos por parte de legisladores de Morena, quienes acusaron al gobierno estatal de permitir la intervención de agencias estadounidenses sin autorización federal.