El presidente municipal de Reynosa, Carlos Víctor Peña Ortiz, consideró que el próximo tratado de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, debe contemplar el tema del agua, porque “tenemos que crear las condiciones para que haya seguridad hídrica para las siguientes generaciones”.

El alcalde se pronunció por la posibilidad de una nueva fuente de agua para las ciudades fronterizas, la desalinización del agua de mar para terminar con la amenaza de la escasez y la presión de los Estados Unidos de cortar el suministro.

Peña Ortiz subrayó que, en el 2025, en tres ocasiones se disminuyó el agua del río Bravo para México y esta ciudad resultó afectada.

En su participación en la instalación del Consejo Estatal y Consejos Municipales de Paz y Justicia Cívica, presidida por el gobernador Américo Villarreal Anaya, reconoció que las acciones contra la delincuencia han permitido bajar el índice de violencia y criminalidad en Tamaulipas.

“Tenemos una gran oportunidad de a nivel nacional, también con el Fiscal estatal, porque tenemos la gran esperanza de que se puedan atender muchos temas en Reynosa, en las mesas de seguridad”, dijo.

Y especificó que “hemos denunciado la extorsión, la verdad es que, si han bajado los delitos, la violencia, aunque falta mucho por hacer, hemos tenido significantes avances”.

Por ende, pidió a diputados, senadores y al gobierno federal que para 2026 se contemple el tema del agua, con la finalidad de crear condiciones para que haya seguridad hídrica para las siguientes generaciones.

ElUniversal