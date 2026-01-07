Con motivo de las celebraciones por el Día de Reyes, autoridades estatales llevaron a cabo un operativo interinstitucional en la ciudad de Morelia, Michoacán, que derivó en el aseguramiento de más de 40 animales exóticos.

Que pretendían ser vendidos de manera ilegal como ‘regalos’, informó la Unidad de Rescate y Conservación Animal (URCAM).

La acción fue encabezada por personal de la URCAM en coordinación con otras dependencias, quienes instalaron un puesto semifijo de inspección como parte de las estrategias de vigilancia para prevenir delitos ambientales.

Particularmente el tráfico ilegal de especies silvestres y exóticas, una práctica que suele incrementarse en fechas festivas.

Arturo Armenta Damián, director de la Unidad de Rescate y Conservación Animal, explicó que durante el operativo se detectó la comercialización irregular de diversos ejemplares que no contaban con documentación que acreditara su legal procedencia, lo que constituye una violación a la normatividad ambiental vigente.

Entre las especies aseguradas se encuentran varias tortugas de orejas rojas, tortugas pavorreal, un periquito de frente naranja, una víbora de cascabel y un dragón barbudo, animales que requieren cuidados especializados y que, en muchos casos, están protegidos por leyes federales debido a su vulnerabilidad.

Armenta Damián señaló que estos ejemplares eran ofrecidos principalmente para su venta durante el Día de Reyes.

Una fecha en la que suele aumentar la demanda de animales exóticos como obsequios, sin que los compradores consideren las consecuencias legales, ambientales y éticas que esto implica.

“Es importante que la población comprenda que la fauna silvestre no debe ser tratada como mascota. Muchas de estas especies sufren estrés, maltrato y condiciones inadecuadas que ponen en riesgo su vida”, subrayó el funcionario.

Asimismo, reiteró el llamado a la ciudadanía a no fomentar el tráfico ilegal de especies y a denunciar cualquier actividad sospechosa relacionada con la venta, captura o posesión indebida de animales silvestres o exóticos.

Las denuncias oportunas, dijo, son clave para combatir este delito que afecta gravemente a los ecosistemas.

Durante el operativo realizado en la capital michoacana no se reportaron personas detenidas; sin embargo, las autoridades informaron que la vigilancia continuará en distintos puntos de la ciudad y del estado para evitar la reincidencia y garantizar la protección de la fauna.

Los animales rescatados fueron puestos bajo resguardo para su valoración médica y, en su caso, canalizados a espacios adecuados para su rehabilitación, reafirmando el compromiso de las autoridades con la conservación y el bienestar animal.

