La Dirección de Limpia participó este día en una mesa de trabajo convocada por la Comisión Edilicia de Servicios Públicos, con el objetivo de analizar modificaciones a los reglamentos municipales que permitan fortalecer las sanciones contra quienes dañen el medio ambiente y afecten la seguridad pública.

La reunión se llevó a cabo en la sala José Reyes Estrada, de la Unidad Administrativa “Lic. Benito Juárez”, donde también estuvieron representantes de diversas dependencias revisando las propuestas orientadas a la armonización de reglamentos vigentes y el posible endurecimiento de las multas para quienes incurran en prácticas como arrojar basura en la vía pública o realizar quemas a cielo abierto.

“Son mesas de trabajo muy dinámicas y hemos logrado avances importantes; estamos llegando a conclusiones que serán presentadas a los regidores para atender sus inquietudes y propuestas”, señaló el titular de la dependencia, Gibran Solís.

El funcionario destacó que además de las modificaciones reglamentarias, se contempla el desarrollo de una campaña de socialización e información dirigida a la ciudadanía, con el propósito de generar conciencia sobre los daños que ocasionan estas conductas.

Indicó que las principales acciones que se buscan combatir son el depósito de basura en lugares no autorizados, arrojar residuos desde vehículos en circulación y la realización de quemas a cielo abierto.

El funcionario adelantó que las mesas de trabajo continuarán la próxima semana y una vez concluidos los análisis técnicos y jurídicos, corresponderá a los integrantes del Ayuntamiento definir los acuerdos y modificaciones que consideren pertinentes para fortalecer el marco normativo municipal.

En las reuniones han participado representantes de la Dirección de Ecología, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, la Coordinación General de Seguridad Vial y la Dirección General de Servicios Públicos Municipales, a través de la Dirección de Limpia.

Durante la reunión estuvo el regidor Jorge Marcial Bueno Quiroz, mientras que la regidora Fernanda Ávalos se integró de forma virtual.