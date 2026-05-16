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Exfuncionarios de Sinaloa se entregaron a EU porque “Morena es una mafiocracia”: Lilly Téllez

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Luego de que este día se diera a conocer que el exsecretario de seguridad en Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, se encuentra detenido en Estados Unidos por supuestos vínculos con el crimen organizado, la senadora del PAN afirmó que prefirió entregarse en el país vecino para ser juzgado allá con lo que, afirmó, se confirma la “mafiocracia” de Morena.

En sus redes sociales, le senadora panista, también afirmó que es necesario seguir alzando la voz, ya que, resaltó, México merece la verdad y la paz.

“El exsecretario de finanzas y el general exsecretario de seguridad de Sinaloa, acusados por narcotráfico, prefirieron entregarse a EU.

“Así confirman que Morena es una mafiocracia y prefieren ser juzgados allá.
Este viernes se dio a conocer que el general en retiro y exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, uno de los 10 políticos sinaloenses requeridos por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York –por su presunta implicación con la facción de “Los Chapitos”– cruzó por la Garita de Nogales hacia Arizona, donde quedó bajo custodia.

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Además, hoy también ha circulado la versión de que el exsecretario de Finanzas de Sinaloa, Enrique Díaz, se entregó a las autoridades del país vecino, aunque esto no ha sido confirmado oficialmente por las autoridades de ninguno de los dos países, hasta el cierre de la edición de esta nota.

“Sigamos alzando la voz, México merece la verdad y la paz”, escribió.

En otro mensaje, se refirió a la llamada que sostuvo la presidenta Claudia Sheinbuam con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y afirmó que la presidenta pasó del miedo al pánico y bajó su tono para quedar bien con él.

Lo que lamentó porque, resaltó, que la presidenta Claudia Sheinbaum da prioridad a la impunidad de los “narcopolíticos” de Morena.

“Sheinbaum pasó del miedo al pánico: cambió el tono sobre su llamada con Trump y hace énfasis en quedar bien con él.
“Lamentable que sea porque da prioridad a la impunidad de los narcopolíticos de Morena, en lugar de que sea por salvaguardar los intereses de los mexicanos”, escribió.

Proceso

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