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A más de 20 días de desaparecida, localizan a mujer ausente

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La Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia (FEM) en la Zona Norte, localizaron a Bibiana Alejandra T. L., quien contaba con reporte de desaparición interpuesto el 01 de junio de 2026.

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación adscritos a FEM, localizaron a la mujer de 32 años de edad, quien declaró ante el Ministerio Público, que su ausencia fue voluntaria y que no fue víctima de delito.

Esta representación social agradece la difusión y socialización de las pesquisas para obtener mayor información que permitiera dar con el paradero de las personas ausentes.

Además, se recuerda a la ciudadanía que no es necesario esperar para reportar una ausencia o desaparición de una femenina, se debe acudir de inmediato ante el Ministerio Público de la Unidad de Niñas, Adolescentes y Mujeres Ausentes.

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