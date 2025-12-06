Dentro de los operativos de rastreo y búsqueda de tres masculinos que cuentan con reporte de desaparición en el municipio de Moris, la Fiscalía de Distrito Zona Occidente da seguimiento al comportamiento de sus aparatos telefónicos.

Así lo dio a conocer el Fiscal de Distrito, Juan Carlos Portillo Coronado, quien señaló que están buscando los puntos de interés mediante acciones permanentes en las que participa personal de la Agencia Estatal de Investigación quienes han contado con el apoyo de elementos del Ejército Mexicano y de Guardia Nacional

Con recorridos pedestres por caminos y brechas, cerros, arroyos, áreas boscosas y con la utilización de drones para llegar a sitios de difícil acceso, se continúa la búsqueda de Otoniel Meraz Vargas de 44 años de edad, Francisco Efrén Amado Guevara de 35 años y de Jesús Adrián Torres Servín de 34 años de edad.

Cabe señalar que se cuenta con la colaboración de autoridades del estado de Sonora para realizar la búsqueda en la zona limítrofe con el estado de Chihuahua.

Los más recientes recorridos fueron realizados en la brecha que comunica de El Pilar de Moris al municipio de Ocampo, así como en los caminos que conducen a los lugares conocidos como El Tecolote, La Huerta del municipio de Ocampo y Arroyo Hondo.

Lugares en donde los agentes ministeriales, realizan entrevistas a los pobladores e instalan filtros de revisión de vehículos y personas, sin que hasta el momento se tengan resultados positivos.

La Fiscalía General del Estado trabaja de manera permanente en la búsqueda y localización de personas desaparecidas, a fin de brindar tranquilidad y certeza a sus familias.