Cuauhtémoc Estrada Sotelo, diputado coordinador de la bancada de morena en el Congreso del Estado, dio a conocer que presentará una reforma a la Constitución, en su artículo 64, y a la Ley de Bienes del Estado de Chihuahua para constituir que las ventas de inmuebles del estado sean llevadas a cabo por subasta pública.

Detalló, el morenista, que también se plantea que sea el Congreso del Estado el que genere el avalúo del valor del bien inmueble a vender, el cual pertenece a todas y todos los Chihuahuenses; ya que actualmente el Poder Legislativo “ni siquiera hace eso”.

Cuauhtémoc Estrada, señaló que esta reforma nace motivada por los 13 inmuebles, que la actual administración estatal, ha vendido a través de la figura de enajenación directa, a pesar de que, la Ley de Bienes del Estado establece dos formas que incluye la subasta pública, que se ha dejado atrás por parte del gobierno de Maru Campos, beneficiando directamente a compradores específicos.

Recordó que desde el Congreso del Estado la Bancada de morena se ha mantenido firme votando en contra de la ratificación de la venta de los inmuebles, por lo que cree incorrecto que sean solo 17 diputadas y diputados los que puedan determinar el destino de una parte del patrimonio de las y los chihuahuenses para que esta termine a manos de una persona determinada por el Poder Ejecutivo.

“Me parece que lo primero que tenemos que cambiar es cambiar esa determinación para que no sea de mayoría simple y sea una mayoría calificada”, reitero Cuauhtémoc Estrada, refiriéndose a los votos que se necesitan para aprobar las ventas de inmuebles del ejecutivo estatal y el método de las mismas .

El legislador morenista explicó que la enajenación directa conlleva graves problemas, ya que en primer término va dirigido a una persona, “el proyecto viene determinado a alguien, mientras que la subasta pública es abierta; el que quiera, y cumpla los requisitos y tenga el capital, llega y dice yo me apunto y ofrezco tanto”. Agregó que la enajenación directa ya viene con un avalúo, mientras que la subasta pública le permite al Estado incluso obtener un mayor recurso, porque llega un empresario, dice: “Voy con la postura”, llega otro y dice: “Yo ofrezco tanto más”, llega otro y dice: “Yo ofrezco mucho más”.

Otro punto importante de esta reforma es que se busca se realice un avalúo y con una antigüedad no mayor a 180 días, o seis meses, esto pues tanto el PRI, PAN Y MC han probado ventas con avalúos de dos años y medio vencidos, explicó el coordinador Estrada.

Exponiendo que el Estado ha obtenido cerca de 235 millones de pesos de los inmuebles vendidos, por lo que es necesario saber en qué se han utilizado, en que se han invertido y etiquetado. “Creemos que esa reforma es necesaria porque está muy laxo y muy flexible el que vendas un patrimonio de los chihuahuenses a quien tú determinaste, en el precio que tú determinaste, sin que otros que puedan competir y privando al Estado incluso de una mayor ganancia”, finalizó Cuauhtémoc Estrada