Como resultado de un trabajo constante, disciplinado y coordinado entre el Gobierno del Estado, los productores organizados a través de la Unión Ganadera Regional de Chihuahua y el Comité Estatal de Fomento y Protección Pecuaria, Chihuahua logró mantenerse libre del Gusano Barrenador del Ganado (GBG).

Para consolidar más de cuatro décadas con un estatus sanitario ejemplar y refrendar su liderazgo ganadero a nivel nacional, los productores implementaron una estrategia integral de prevención para proteger el patrimonio de miles de familias ganaderas y la economía rural del estado, ante la emergencia sanitaria nacional derivada de casos detectados en el sur del país.

Además, con una estrategia sanitaria sólida, inversión histórica, coordinación con Senasica, USDA–APHIS y el sector ganadero, el fortalecimiento del monitoreo, la capacitación masiva y el blindaje fronterizo han permitido reducir riesgos, proteger la producción pecuaria y avanzar hacia la normalización del comercio internacional.

Las principales acciones 2025 fueron las siguientes:

Reducción del sistema de vigilancia: De 400 trampas activas a poco más de 40, reflejo del control efectivo

Inversión estatal superior a 200 mdp en sanidad agropecuaria; 20 mdp dirigidos al combate del GBG y 21.5 mdp a la estrategia preventiva

Reforzamiento de puntos de inspección en Los Charcos, La Casita y Escalón, con baños de inmersión, ivermectina y supervisión del USDA

Capacitación a más de 5 mil productores, 195 médicos veterinarios acreditados y entrega de 60 kits especializados • Difusión de 9 mil trípticos, 236 pósters y material informativo para identificación temprana

Integración del Grupo Estatal para el Control del GBG y creación de cinturones sanitarios en coordinación con estados del norte

Evaluación de centros de acopio lechero para mejorar inocuidad, beneficiando a 850 productores

Créditos emergentes de 125 mil a 250 mil pesos, con tasa del 5 por ciento, para capital de trabajo y equipo de uso eficiente del agua

Reconocimiento nacional de Senasica y Conasa por el modelo de vigilancia, adoptado por otros estados como Sonora

Participación en reuniones binacionales con USDA y APHIS para avanzar en la reapertura fronteriza y fortalecer la cooperación técnica

En coordinación con los tres órdenes de gobierno, innovación tecnológica y una participación activa del sector productivo, Chihuahua consolidó durante 2025 uno de los esquemas de blindaje sanitario más sólidos del país, con el fin de proteger su liderazgo ganadero y asegurar que el Gusano Barrenador del Ganado no ingrese al estado.