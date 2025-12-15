Un hombre sin vida al interior de una vivienda fue localizado por vecinos quienes acudieron al domicilio en su búsqueda luego de percatarse de que la puerta principal se encontraba abierta.

El hallazgo se reportó en las calles Durazno y Tamaulipas, de la colonia Valle Dorado I, hasta donde acudieron elementos policiacos para atender el llamado y quienes confirmaron a un hombre tirado en el piso.

De acuerdo a los uniformados, el hombre fue encontrado boca abajo y al parecer con un impacto de proyectil de aram de fuego en la cabeza y en medio de un charco de sangre.

Los agentes municipales indicaron que al llegar al lugar, los vecinos les informaron que se acercaron al domicilio ya que se percataron de que la puerta principal de la vivienda se encontraba abierta, por lo que al ingresar, observaron al masculino tirado en el piso de la sala en medio de un charco de sangre.

Los elementos de investigación informaron que junto al cuerpo fue localizado al menos un casquillo percutido, sin que se especificara el calibre.

La identidad del hoy occiso no fue revelada ni se conoce con exactitud cuanto tiempo podría tener el hombre en el lugar y si este vivía en el domicilio.

Fueron agentes de la fiscalía quienes se hicieron cargo del procesamiento de la escena y levantamiento de las evidencias sobre este nuevo hecho de sangre.