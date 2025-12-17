La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez, continúa los trabajos de sectorización del Distrito 5, con la instalación de dos válvulas nuevas sobre la avenida Ejército Nacional, en los cruces con las calles Jacinto Benavente y Plutarco Elías Calles.

Debido a estas labores, que se prolongarán hasta las 4 de la tarde de este miércoles 17 de diciembre, se podría presentar baja presión, suspensión temporal del servicio o presencia de agua con arena en las colonias San José, Infonavit Casas Grandes y zonas aledañas.

El ingeniero Brando Fortis, del departamento de Eficiencia Física de la J+, explicó que estos trabajos forman parte de una intervención que tiene una duración aproximada de una semana, debido a que, se realiza en varias etapas.

“Se ve reflejado en un mejor control de la red, una mejor presión, y al final es un mejor servicio, la intervención dura una semana, durante el primer día se hace la demolición e identificación de la línea, el segundo día es la instalación de la válvula, y los cinco días restantes son para la construcción de la caja”, señaló.

La J+ agradece la comprensión de la ciudadanía y reitera su compromiso de seguir trabajando en la instalación de infraestructura hidráulica que permita un mejor control del suministro de agua potable, en beneficio de los juarenses.