Así viven: levantan refugios con llantas y cartones

La presencia de personas que utilizan espacios públicos como refugio continúa siendo reportada por ciudadanos en distintos puntos de la ciudad. En esta ocasión, lectores enviaron videos en los que se observa un terreno baldío habilitado como zona para dormir.

Las imágenes muestran un predio cercado con malla metálica, ubicado en la calle Henequén, casi en el cruce con el Libramiento. En el interior se aprecian estructuras improvisadas hechas con madera, llantas y cartones, que presuntamente son utilizadas por personas en situación de calle para resguardarse.

De acuerdo con los reportes ciudadanos, este tipo de asentamientos improvisados se ha vuelto más frecuente en los últimos meses. Vecinos señalan que estos espacios suelen permanecer por varios días o incluso semanas, dependiendo de las condiciones del lugar.

Habitantes del sector indican que la situación refleja tanto la falta de vivienda como la dificultad de algunas personas para acceder a un empleo estable. Además, expresan preocupación por las condiciones en las que viven quienes ocupan estos sitios, al carecer de servicios básicos.

Hasta el momento, no se ha informado sobre alguna intervención en este punto en específico, mientras continúan los reportes de espacios públicos, parques y predios abandonados utilizados como refugio temporal.