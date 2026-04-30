¡No hay puente! Funcionarios sí trabajan este lunes

Las oficinas administrativas del Gobierno del Estado en el complejo de Pueblito Mexicano operarán con normalidad el próximo lunes 4 de mayo, informó Carlos Ortiz, representante de la gobernadora en la región.

El funcionario explicó que no habrá suspensión de labores ese día, por lo que las dependencias estatales brindarán atención en sus horarios habituales.

Precisó que el descanso para el personal administrativo estatal será el viernes 1 de mayo y el martes 5 de mayo, fechas en la que sí suspenderán actividades las oficinas gubernamentales.

En contraste, detalló que las oficinas administrativas del sector educativo y los planteles escolares sí suspenderán labores desde el viernes 1al lunes 4 de mayo, conforme al calendario correspondiente.

Ortiz reiteró el llamado a la ciudadanía a tomar previsiones, especialmente en trámites educativos, ya que estos no estarán disponibles ese día.