Un colchón usado fue abandonado en plena calle del fraccionamiento Paraje de San Isidro, lo que obligó a ciudadanos a moverlo hasta la banqueta para evitar un posible accidente vehicular.
Lectores de juareznoticias.com reportaron el hecho y señalaron que este tipo de prácticas se ha vuelto cada vez más común en distintos sectores de la ciudad.
“Antes dejaban los muebles o tiliches en terrenos abandonados, ahora los avientan donde quieran, ya no la despistan”, expresó un ciudadano molesto por la falta de responsabilidad de quienes realizan este tipo de actos.
Vecinos advirtieron que el abandono de muebles usados en banquetas y vialidades representa un riesgo constante para peatones, quienes se ven obligados a caminar por la calle y exponerse a ser atropellados, además de afectar la imagen urbana.
Autoridades confirmaron que esta problemática se presenta principalmente en colonias del centro de la ciudad, donde se ha registrado un aumento de viviendas abandonadas, aunque el fenómeno ya se extiende a fraccionamientos periféricos.