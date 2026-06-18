Para las familias de Los Kilómetros, el acceso al agua potable ha representado durante años un desafío que impacta directamente en sus actividades diarias y calidad de vida. Hoy, con la entrega de tinacos y abastecimiento gratuito de agua por medio de pipas, la Junta de Agua y Saneamiento de Juárez (JMAS), continúa acercando soluciones a cientos de hogares de Los Kilómetros.

Julio César Carmona, vecino de la colonia Kilómetro 27 desde hace 11 años, compartió que, la falta de agua potable ha sido una problemática para quienes habitan este sector de la ciudad, sin embargo, destacó que, fue hasta la presente administración estatal cuando se impulsaron acciones para atender esta necesidad.

“La Gobernadora Maru Campos tomó en cuenta a las familias de Los Kilómetros, que verdaderamente lo necesitamos, y nos brindó un apoyo para disminuir este problema, demostrando con hechos su compromiso con los juarenses”, expresó.

Comentó que, el agua que le lleva la JMAS hasta su hogar por medio de pipas, es utilizada para aseo personal, tareas domesticas y lavado de ropa.

Asimismo, hizo un llamado a la conciencia sobre el uso responsable del agua, al recordar que mientras algunas personas cuentan con el servicio de manera permanente, otras deben administrarla de manera cuidadosa para cubrir sus necesidades básicas.

“Los invito a que se avienten tres días en el desierto sin agua, para que se den cuenta de la necesidad y la falta que hace el agua. El agua es vital para el ser humano y quienes la desperdician no tienen conciencia”, señaló.

Por su parte, Mónica Álvarez, también habitante del Kilómetro 27 y beneficiaria de un tinaco, agradeció la entrega de este apoyo, ya que, este material representa una herramienta fundamental para almacenar agua y garantizar el suministro entre cada visita de las pipas.

“Cuando me enteré de la donación de estos tinacos, yo comenté que quería uno, me hablaron para decirme que soy una de las beneficiarias, estoy muy contenta y agradecida”, añadió.

Mencionó que, el suministro de agua es una problemática que tienen desde hace años, pero por medio de estos apoyos pueden enfrentar la situación y que no les falte el recurso.

Además, invitó a las personas beneficiadas a valorar este apoyo y darle un buen uso, ya que existen muchas familias que continúan enfrentando esta carencia.

“Es una tristeza que se haga esto con un apoyo que verdaderamente se necesita, no debe ser así, son beneficios que nos traen y luego para que al segundo o tercer día lo estén vendiendo, no es justo para quienes de verdad lo necesitan”, expresó.

Mauricio Meléndez, Director Comercial de la JMAS, informó que, estas acciones forman parte del programa “Agua para Todos en Los Kilómetros, la Junta Contigo”, mediante el cual se beneficia a más de 6 mil habitantes de las 12 colonias que integran este sector.

“La instrucción es continuar atendiendo la zona de Los Kilómetros para ofrecer soluciones a una necesidad prioritaria para las familias. Nuestra meta es entregar 100 tinacos por semana hasta completar los 3 mil contemplados dentro del programa”, explicó.

Finalmente, reiteró que tanto el suministro de agua mediante pipas como la entrega de tinacos se realizan de manera completamente gratuita, como parte del compromiso de apoyar a las familias juarenses que más lo necesitan.