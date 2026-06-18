La Librería Universitaria UACJ, ubicada en el interior del Centro Cultural de las Fronteras, ha sido testigo de acciones memorables: del contacto con las primeras letras, la consolidación de conocimientos, de enseñanza, presentaciones de libros y, en otros momentos, de talleres con sentido comunitario como “Un mundo para leer”, un espacio dirigido al público en general para compartir el amor por la lectura.

Las sesiones, que iniciaron el 15 de junio, tendrán réplica hasta el 3 de julio con horario de 4:30 p. m. a 6:30 p. m. Son un total de 15 sesiones donde la inquietud por los libros, sus autores y la creatividad literaria son ingredientes de cada reunión; además, quienes concluyan la iniciativa con asistencia al 80 % de las sesiones serán acreedores a una constancia.

La instructora de este espacio es la licenciada Karla Gabriela Prado Ponce, quien con ánimo comparte lecturas con los asistentes, explica y acompaña a los inquietos por las letras. Es un grupo de edades variadas; llegan al recinto desde puntos diversos de la frontera y, durante al menos dos horas diarias, se dedican a aprender e imaginar.

La ponente explica que, desde la Coordinación Editorial y de Publicaciones de la UACJ, siempre ha existido interés por el fomento y amor por los libros y, en ese sentido, realizar colaboraciones para integrar a distintos públicos, formar círculos de lectura para universitarios y, desde el taller actual, comprender que el derecho a la lectura es universal y abierto.

El taller consta de lecturas, descripción y conocimiento de autores, ejercicios de escritura creativa y, sobre todo, participación, pues cada integrante del taller aporta su experiencia y saberes a sus compañeros para construir un espacio comunitario.

Karla Prado concluye que esta convocatoria busca seguir fomentando el aprecio y respeto por los libros, así como las experiencias que surgen de los mismos; describe que el valor a la lectura permite enriquecer la vida, conocer espacios, historias y mundos distintos en contextos amplios y que, sin importar el género literario, disfrutar de los textos es una oportunidad a la que todos debemos tener acceso, e insiste: “La lectura abre espacio a otros mundos”.