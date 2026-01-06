Inicio » Llama alcalde a mantener cumplimiento en el pago del Predial
El Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, destacó que la recaudación del Impuesto Predial registra incrementos año con año por lo que se espera que este 2026 no sea la excepción.

Indicó que los recursos que se obtienen se reinvierten directamente en la ciudad para mejorar servicios y obras públicas, por lo que se hizo un llamado a la ciudadanía a ponerse al corriente en sus contribuciones con el fin de seguir fortaleciendo la captación.

En este contexto, la directora de Ingresos, Blanca Dolores Romero Aguilar, informó que el descuento adicional del 5% que se otorgó a los primeros 10 mil contribuyentes que realizaron su pago de manera presencial concluyó el sábado a las 11:23 de la mañana, una vez alcanzado el límite establecido para este incentivo.

Indicó que se ha tenido una muy buena respuesta por parte de la ciudadanía desde el pasado viernes 2 de enero, cuando dio inicio el programa Predial 2026.

