El Ministerio Público de la Unidad Especializada en la Investigación de Robos de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, formuló imputación en contra de Saturnino O. D. y de Héctor Miguel M. D., por su probable responsabilidad en el delito de robo agravado, cometido a un cuentahabiente en Ciudad Juárez.

En la audiencia inicial, esta representación social informó a los imputados que se les atribuye participación en hechos registrados el 01 de abril de 2026, en la colonia Partido Senecú.

De acuerdo con las investigaciones ministeriales, la víctima salió de una institución bancaria tras retirar 302 mil 162 pesos, y al subir a su vehículo fue abordado por Héctor Miguel M. D., quien lo despojó de la bolsa en la que traía el dinero, para enseguida huir del lugar, junto con otras personas, en un vehículo conducido por Saturnino O. D.

Con órdenes de aprehensión, elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), detuvieron a Saturnino O. D., de 32 años de edad, en el cruce de las calles Playa Caracoles y Playa Antigua, del Fraccionamiento Hacienda de las Torres, mientras que, a Héctor Miguel M. D., de 40 años de edad, lo detuvieron en la calle José de Iturrigaray y Rusia de la colonia Campestre Virreyes.

El Juez de Control conocedor de la causa penal 2424/2026, impuso la medida cautelar de prisión preventiva a los imputados, y fijó para el lunes 22 de junio, la continuación de la audiencia inicial, en donde se resolverá su situación jurídica.