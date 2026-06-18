jueves, junio 18, 2026
Copyright 2021 - All Right Reserved
Inicio » Formulan imputación a dos detenidos por robo a cuentahabiente en Juárez
Portada

Formulan imputación a dos detenidos por robo a cuentahabiente en Juárez

by EditorJRZ
written by EditorJRZ 0 comments

El Ministerio Público de la Unidad Especializada en la Investigación de Robos de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, formuló imputación en contra de Saturnino O. D. y de Héctor Miguel M. D., por su probable responsabilidad en el delito de robo agravado, cometido a un cuentahabiente en Ciudad Juárez.

En la audiencia inicial, esta representación social informó a los imputados que se les atribuye participación en hechos registrados el 01 de abril de 2026, en la colonia Partido Senecú.

De acuerdo con las investigaciones ministeriales, la víctima salió de una institución bancaria tras retirar 302 mil 162 pesos, y al subir a su vehículo fue abordado por Héctor Miguel M. D., quien lo despojó de la bolsa en la que traía el dinero, para enseguida huir del lugar, junto con otras personas, en un vehículo conducido por Saturnino O. D.

Con órdenes de aprehensión, elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), detuvieron a Saturnino O. D., de 32 años de edad, en el cruce de las calles Playa Caracoles y Playa Antigua, del Fraccionamiento Hacienda de las Torres, mientras que, a Héctor Miguel M. D., de 40 años de edad, lo detuvieron en la calle José de Iturrigaray y Rusia de la colonia Campestre Virreyes.

banner

El Juez de Control conocedor de la causa penal 2424/2026, impuso la medida cautelar de prisión preventiva a los imputados, y fijó para el lunes 22 de junio, la continuación de la audiencia inicial, en donde se resolverá su situación jurídica.

You Might Also Like

You may also like

Buscan de manera pedestre y en vehículos a personas con reporte de...

Realizan en Camargo segundo Foro de Discapacidad 2026

Retoman cursos de Manejo Higiénico de los Alimentos

Imparte en Librería de la UACJ el taller “Un mundo para leer”

Continúa la JMAS apoyando a familias de Los Kilómetros; lleva tinacos y...

Fuertes vientos derriban 11 postes y dejan sin energía eléctrica a sector...