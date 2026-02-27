Con un proyecto liderado por Fundación Sempra Infraestructura y una inversión de más de 528 mil pesos, se realizó el encendido simbólico de 58 paneles solares en la Unidad Médica Centenario de la Cruz Roja Mexicana en esta ciudad, lo que permitirá reducir costos operativos a la institución y generar un impacto ambiental positivo y medible.

“Hoy vengo como testigo de honor a la entrega de este apoyo que se lleva a cabo por parte de Sempra a la Cruz Roja; reconozco la gran labor que realizan por la comunidad”, comentó el Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar.

“La empresa Sempra también nos ha apoyado a nosotros en el panteón municipal y entregando equipamiento escolar en el Valle de Juárez”, dijo.

“Reconozco la gran labor que realizan los empresarios en este tema de los paneles, ya que será un apoyo a la operación de la Cruz Roja, pues pagarán menos luz y además ayuda al medio ambiente y a la ciudad; Juárez tiene un reto en términos de energía muy importante”, expresó.

Resaltó que entre más paneles solares se instalen, va a ayudar a aligerar la carga que tendrá la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para proveer de energía a la ciudad.

“Chihuahua es un estado que nos ha abierto las puertas para desarrollar infraestructura estratégica, desde un parque solar hasta redes de ductos de gas natural”, destacó Luis Chávez, gerente de Gestión Comunitaria de Sempra Infraestructura.

En su intervención, el delegado de la Cruz Roja Mexicana en el estado de Chihuahua, Óscar Armando Corral Pérez, dijo que la instalación en la Unidad Médica Centenario es la primera de una serie de proyectos energéticos sustentables que Fundación Sempra Infraestructura y Cruz Roja Mexicana desarrollarán en la entidad.

La Unidad Médica Centenario registra un gasto promedio de 12 mil pesos mensuales en consumo de energía eléctrica, lo que representa aproximadamente 144 mil pesos anuales.

Con la instalación del nuevo sistema fotovoltaico integrado por paneles solares de 600W, un inversor DE 30kW TL3 S, estructura especializada, sistema de monitoreo digital y la gestión ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE), se estima una reducción significativa en el consumo de electricidad convencional.

Este ahorro permitirá liberar recursos que podrán destinarse directamente al fortalecimiento de los servicios médicos, atención pre hospitalaria, adquisición de insumos, mantenimiento de equipo y atención a pacientes en situación vulnerable.

Además del beneficio financiero, el proyecto genera un impacto ambiental relevante al disminuir la huella de carbono al sustituir parte del consumo energético tradicional por energía limpia y renovable.