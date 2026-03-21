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Convocan a marcha pacífica en honor de quienes ya no pueden alzar la voz como el pequeño Eitan

by EditorJRZ
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A través de redes sociales, ciudadanos convocan a una marcha pacífica por quienes ya no pueden alzar la voz, principalmente los infantes como el caso del pequeño Eitan Daniel, de tan solo 1 año y 6 meses de edad.

La marcha tendrá como inicio la Plaza de la Mexicanidad para luego recorrer la venida heroico Colegio Militar, cuya caminata se realizará el próximo 11 de abril a partir de las 18:00 horas.

Según se informó, se trata de una manifestación pacífica que busca no solo rendir homenaje a las víctimas, sino también generar conciencia sobre la violencia que afecta a niñas y niños en la ciudad, así como exigir justicia ante estos casos.

Se pide a los asistentes, acudir con vestimenta, de preferencia, blanca y portar veladoras y globos blancos.

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Además, se pide llevar cartulinas o pancartas con mensajes alusivos a la protección de la infancia.

La convocatoria está abierta para toda la ciudadanía, así como colectivos y otras organizaciones para unir voces y defender además de pedir justicia para quienes ya no pueden defenderse.

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