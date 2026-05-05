El Secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya, dio a conocer este día, durante rueda de prensa, los avances en el desarrollo de la infraestructura de la Torre Centinela.

Durante la sesión, desarrollada en el piso 19 de este centro de mando estratégico, el titular de la SSPE resaltó la efectividad y eficiencia de la primera etapa de mudanza a las nuevas instalaciones, la cual dio inicio con el despliegue de 150 elementos de la SSPE, quienes ya operan y obtienen resultados desde el edificio.

Asimismo, enfatizó que este proceso de migración se realiza de manera ordenada y sin interrumpir en ningún momento las labores de seguridad y vigilancia en la entidad.

Como parte de esta fase inicial, se han puesto en funcionamiento áreas críticas de la torre: el piso 15, que alberga el Centro de Mando Estatal; el piso 14, destinado al área de servidores y la Subsecretaría de Plataforma Centinela; así como el piso 13, que contiene a la Subsecretaría de Inteligencia y Análisis Policial.

Actualmente, el proyecto de la Torre Centinela presenta un avance general del 95.5%, con niveles de construcción superiores al 90% desde el primer piso, además de un 92% de avance en el área de estacionamiento.

El secretario Loya resaltó que esta infraestructura es el corazón de un entramado tecnológico que abarca todo el estado, compuesto por 8,650 cámaras, 98 arcos y diversos filtros de seguridad.

Finalmente, se dio a conocer que el traslado del personal continuará de manera progresiva hasta completar la totalidad de las áreas. Asimismo, reiteró que este cambio de sede administrativa y operativa no genera afectaciones a los servicios que la Secretaría brinda a la población, garantizando la continuidad de las funciones de seguridad estatal desde la nueva casa de la Policía del Estado.