Hermosillo, Sonora.- El Foro Nacional de Periodistas y Comunicadores informa, con profundo pesar, el fallecimiento de su presidente nacional y fundador, Rafael Cano Franco, ocurrido la noche de este lunes 4 de mayo de 2026 en la ciudad de Hermosillo, Sonora.

Rafael Cano Franco fue un periodista de amplia trayectoria, comprometido con el ejercicio libre, ético y responsable de la profesión. A lo largo de su vida, se distinguió por su vocación informativa, su defensa de la libertad de expresión y su permanente impulso a la organización del gremio periodístico en México.

Realizó estudios en áreas vinculadas a la comunicación y el periodismo, formación que consolidó con décadas de experiencia en medios informativos, donde se desempeñó en distintas responsabilidades editoriales y de dirección, particularmente en el norte del país.

Como fundador del Foro Nacional de Periodistas y Comunicadores, dedicó esfuerzos significativos a la construcción de un espacio plural, incluyente y comprometido con la dignificación del periodismo, promoviendo la unidad entre colegas de distintas generaciones y regiones.

Su liderazgo al frente del Foro Nacional se caracterizó por el impulso a iniciativas en favor de la capacitación, la defensa de los derechos de los periodistas y el fortalecimiento de la libertad de expresión en México.

El Foro Nacional de Periodistas y Comunicadores reconoce en Rafael Cano Franco a un referente del gremio, cuya visión y trabajo sentaron las bases de esta organización.

Expresamos nuestras más sentidas condolencias a su familia, amigos y colegas.

Su legado permanecerá en la labor cotidiana de quienes integran este Foro.

Descanse en paz.