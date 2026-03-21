Como parte de la serie de actividades organizadas por la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Juárez, en el marco de la conmemoración del Día Mundial del Agua, se llevó a cabo la premiación del concurso “Clips que Salvan el Agua”.

El Centro Cultural Paso del Norte, fue el escenario en donde se reconoció la creatividad de más de mil videos, elaborados por estudiantes de nivel medio superior de instituciones como CBTIS, CECYTECH, CONALEP y CBTCJ.

Los participantes compitieron en tres categorías: El Tesoro Líquido, Ahorrando Cada Gota y Un Mañana sin Agua, abordando desde distintas perspectivas la importancia del cuidado del recurso.

Anahí Agüero y Alexia Valenzuela, alumnas del CBTIS 269, obtuvieron el primer lugar en la categoría Ahorrando Cada Gota, las estudiantes compartieron que su participación surgió como parte de una tarea escolar, pero terminó convirtiéndose en una experiencia de aprendizaje y concientización.

“Muy feliz por haber ganado el primer lugar. El cuidado del agua es muy importante porque hay mucha gente que no la cuida. Cuiden mucho el agua porque nos quedan muchos años de vida y nos sirve para cuidar los árboles y el ecosistema”, expresó Anahí.

Los ganadores de los primeros lugares fueron premiados con una tableta electrónica y una beca para un curso de cinematografía, donde tendrán la oportunidad de desarrollar un cortometraje enfocado en la importancia del agua.

Como cierre de estas actividades, el próximo 26 de marzo se presentará ante el consejo de la JMAS la exposición permanente “La Ruta del Agua” en el Museo La Rodadora, una experiencia interactiva dirigida a público de todas las edades.

Con estas acciones, la JMAS reafirma su compromiso de fomentar la conciencia sobre el cuidado y uso responsable del agua.