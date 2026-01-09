La Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Vida, de la Fiscalía de Distrito Zona Centro, obtuvo una sentencia condenatoria de 33 años y 4 meses de prisión, dictada en contra del acusado Pedro Uriel A. S., por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa, cometido en la ciudad de Chihuahua.

El Tribunal Colegiado del Distrito Judicial Morelos, que resolvió la causa penal 3753/2023, bajo el Juicio Oral 92/2024, también estableció como sentencia, el pago de 1 millón 049 mil 646.40 pesos, por concepto de reparación del daño material.

Los hechos por los que fue juzgado, ocurrieron el día 25 de octubre de 2023, cuando en compañía de diversas personas, arribó al exterior de una tienda de abarrotes de la colonia Revolución, en la ciudad de Chihuahua, donde se encontraba la víctima, y le disparó con un arma de fuego.

El trabajo expuesto por parte de esta representación social para obtener la sentencia condenatoria, es resultado de la profesionalización de los agentes del Ministerio Público, para que cada vez más personas tengan acceso a la justicia y otros más sean sometidos a ella, respetando en todo momento el debido proceso.