Con la entrada del frente frío número 27 al estado de Chihuahua, se pronostica un marcado descenso en las temperaturas para el próximo fin de semana, ante esta situación, la Junta de Agua y Saneamiento de Juárez, exhorta a la ciudadanía, a tomar precauciones en hogares y comercios, para de evitar fugas de agua ocasionadas por la ruptura de tuberías.

Durante la temporada invernal, es común que las líneas de agua se vean afectadas por las heladas, lo que puede provocar daños en las instalaciones y el desperdicio del recurso, explicó Carlos Tarango, inspector de la J+.

“Lo mejor y más efectivo es aislar las líneas expuestas con periódico o material de plástico que venden en las ferreterías, para evitar fugas domésticas, el medidor se puede aislar que este cubierto por arriba y por abajo”, señaló.

Estas medidas preventivas ayudan a evitar daños costosos en las tuberías, además de contribuir al cuidado y uso responsable del agua potable.

La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez pone a disposición de la ciudadanía el número 073 para el reporte de fugas, así como sus redes sociales, donde se brinda atención y seguimiento a los reportes.