Pese a tensión en Medio Oriente, dólar se mantiene por debajo de los 18 pesos en Juárez

by Eduardo Huízar
Ciudad Juárez.– A pesar del incremento en las tensiones y enfrentamientos registrados este fin de semana en la región del Medio Oriente, el tipo de cambio no ha mostrado un repunte significativo frente al peso mexicano en esta frontera.

Este lunes, el dólar estadounidense se cotiza en diversas casas de cambio de Ciudad Juárez en 17.80 pesos a la venta, manteniéndose por debajo de la barrera psicológica de los 18 pesos por unidad, nivel que en otros episodios de incertidumbre internacional solía rebasarse casi de inmediato.

La estabilidad en el tipo de cambio contrasta con la expectativa de volatilidad que generalmente provocan los conflictos geopolíticos, especialmente cuando involucran regiones estratégicas para el mercado energético mundial.

Operadores cambiarios locales señalaron que, hasta el momento, no se ha registrado una demanda extraordinaria de dólares ni movimientos abruptos en el mercado, lo que ha permitido que la cotización permanezca estable.

Analistas financieros han señalado que el peso mexicano ha mostrado fortaleza en los últimos meses, apoyado por factores como tasas de interés competitivas y estabilidad macroeconómica, lo que ha amortiguado el impacto de eventos externos.

