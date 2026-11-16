Por Rubén Borunda

La frase “De que sirva ganar diez, si se contar hasta seis”, de la canción “Pobrecito mi patrón”, del autor Facundo Cabral e interpretada por Alberto Cortez, me pone a reflexionar sobre la Ley de ingresos, por parte del Gobierno Federal, que fue aprobada el 27 de octubre, del año en curso, por el Senado y enviada al ejecutivo, y entrara en vigor el 1 de enero de 2027.

En esta Ley de Ingresos, el Gobierno pretende recaudar, para su ejercicio de 2027, la cantidad de 10 billones 636 mil.1 millones de pesos, de los cuales 6 billones 263 mil 886,8 millones provendrían de los impuestos que pagamos los mexicanos. Entre los impuestos más destacados por su importancia son: el Impuesto Sobre la Renta (ISR), el Impuesto al Valor Agregado (IVA), y el Impuesto Especial sobre la Producción y Servicios (IEPS),

Cabe recordar que el ISR, es el Impuesto Sobre la Renta y grava los ingresos de las personas físicas y morales, y la estimación de recaudación para 2027 asciende a $3 billones 288 mil 975.3 millones, en donde se presenta un crecimiento de este impuesto de 7.13 % frente al 2026.

El Impuesto al Valor Agregado (IVA), es un impuesto que alcanza al consumidor, es decir, al que al momento de adquirir o comprar un bien o servicio se paga, y es el gravamen de mayor alcance en la economía nacional. Aunque la taza general es del 16%, se pretenden recaudar para el año 2027 la cantidad de $1billón 768 mil 7.3 millones, lo que representa un aumento estimado del 11.26 % respecto al 2026.

En cuanto al Impuesto Especial sobre la Producción y Servicios (IEPS), grava determinados productos y servicios, entre ellos el combustible, el tabaco, bebidas alcohólicas, bebidas saborizadas y ciertos alimentos con alta densidad calórica, entre otros, por lo que se estima una recaudación de $828,256 millones, un incremento del 8.77% en comparación al ejercicio de 2026.

Como se podrá observar, estos rubros son los que de alguna forma impactan a toda la población, por un lado, a los contribuyentes que tienen un empleo (personas físicas), así como a los empresarios (personas morales), y es por eso que se debe preguntar, si en ejercicio fiscal se pretende aumentar los impuestos o aumentar la recaudación de estos mismos.

El verdadero impacto en el pago de impuestos va a recaer en la población que consume bienes y servicios, independientemente de su situación fiscal, pues de alguna manera deberá de contribuir en el pago de estos impuestos, y a la vez repercutirán en el poder adquisitivo o capacidad de compra. Por lo tanto, el poder adquisitivo no depende únicamente de cuanto gana una persona, sino de cuanto pueda comprar con el dinero que recibe de pagar impuestos y cubrir sus necesidades.

Se puede decir, aunque pueda aumentar el salario del trabajador y pagar los impuestos correspondientes, pero el incremento del costo de la vida es mayor, lógicamente el mas perjudicado es la población, pues disminuye la capacidad de compra.

De tal manera que el gobierno es y será el gran beneficiario en la recaudación de impuestos, que se debe traducir en beneficios de la población a través de mejoras en infraestructura, en salud, en educación, en seguridad y en programas sociales, pero solo se puede lograr no solamente cuando se dice cuanto dinero recauda el Estado, sino que resultados obtiene la sociedad a cambio de esos recursos.

De esta forma, el monto de la Ley de Ingresos que el Gobierno Federal pretende obtener para el 2027, deberá de tener una política tributaria que no debería ser únicamente cuánto dinero logra recaudar, sino mas bien cuanto bienestar debe genera para la sociedad.

Sin embargo, en declaraciones anteriores de nuestra presidente, Claudia Sheinbaum, menciono el 22 de octubre de 2025, “no hay impuestos a los contribuyentes, más impuestos no hay. Hay una actualización en algunos impuestos que no habían existido”, posteriormente, y en relación con la Ley de Ingresos para el 2027, ella menciono, “no habrá nuevos impuestos, ni aumentos abruptos en el precio de la gasolina”.

Con estas declaraciones, el propósito de los impuestos para el 2027, será de mayor recaudación, pero con menor margen para el bolsillo de los mexicanos, aun cuando se espera un aumento en el salario para los trabajadores entre un 8 y 12 por ciento, para el 2027, este aumento no será suficiente para que se incremente el poder adquisitivo o capacidad de compra de la población.

Por eso, de que sirve ganar diez, si solo me alcanza para comprar seis, es decir, si antes con seis podría comprar diez cosas o productos, ahora con diez solo puedo comprar seis cosas o productos. Solo falta que nos digan que no habrá incremento o aumento en los impuestos, que solo habrá un reajuste inflacionario, es decir, de todos modos pagaras más de impuestos, pero comprar menos.