Ante el aumento de las temperaturas extremas y sus efectos en la salud y calidad de vida de la población, la diputada federal Paloma Domínguez Ugarte presentó una iniciativa para fortalecer la prevención y atención de las llamadas islas de calor urbanas en las ciudades mexicanas.

Este fenómeno ocurre cuando determinadas zonas de una ciudad registran temperaturas más altas que sus alrededores, principalmente por la concentración de edificios, calles y superficies de concreto o asfalto, así como por la falta de árboles y áreas verdes.

La legisladora chihuahuense advirtió en su propuesta que el calor extremo no afecta a todas las personas por igual. Las niñas, niños, personas adultas mayores y quienes trabajan al aire libre enfrentan mayores riesgos, especialmente en zonas donde existen pocas áreas verdes y condiciones limitadas para protegerse de las altas temperaturas.

Ciudad Juárez es un ejemplo de esta problemática. Investigaciones de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, citadas en la iniciativa, han identificado diferencias importantes de temperatura entre distintas zonas de la ciudad, con valores máximos diurnos promedio cercanos a los 6 °C entre los sitios estudiados.

Frente a esta situación, la propuesta plantea reformar la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para que la prevención del calor excesivo forme parte de las decisiones sobre el crecimiento y mejoramiento de las ciudades.

La reforma permitiría que los municipios consideren alternativas como aumentar la vegetación urbana, recuperar espacios verdes y utilizar materiales que reduzcan la acumulación de calor, sin imponer una misma solución para todas las ciudades.

Además de contribuir a disminuir la exposición a temperaturas elevadas, estas acciones pueden favorecer el uso de los espacios públicos y mejorar las condiciones de vida de las familias, especialmente en las comunidades más vulnerables.

Para Chihuahua, donde ciudades como Juárez enfrentan temperaturas extremas durante buena parte del año, incorporar el calor urbano a la planeación representa una oportunidad para anticipar riesgos y atender las necesidades de la población.

Con esta iniciativa, Paloma Domínguez busca que el crecimiento de las ciudades no se mida únicamente por la construcción de nuevas calles, edificios o infraestructura, sino también por su capacidad para ofrecer entornos más saludables, seguros y habitables.

Porque construir mejores ciudades también significa garantizar espacios donde las personas puedan vivir, trabajar y desarrollarse sin que el calor extremo ponga en riesgo su bienestar.